Futbolda haftanın programı

AA 30 Ekim 2020 Cuma 09:49 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:49

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)



Yarın:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)



16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)



1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)



19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)



2 Kasım Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)



Yarın:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Giresun Atatürk)



16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)



19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



1 Ekim Pazar:



13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)



16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)



19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Tuzlaspor-Altay maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

- Misli com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Manisa FK-Sancaktepe FK (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Çorum FK-Ankara Demirspor (Çorum Şehir)

13.00 Uşakspor-Şanlıurfaspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Anagold 24Erzincanspor (Devrek İlçe)

13.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Kocaelispor-Ergene Velimeşespor (Kocaeli)

19.00 Afjet Afyonspor-Niğde Anadolu FK (Zafer)

Not: Grupta Gümüşhanespor-Kahramanmaraşspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Elazığspor-Eyüpspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Bayburt Özel İdare-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Serik Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Karacabey Belediyespor-Sakaryaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Bodrumspor-Pazarspor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Kırklarelispor (Çubuk İlçe)

13.00 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu (Pendik)

13.00 Sivas Belediyespor-Turgutluspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

1 Kasım Pazar:

13.00 1877 Alemdağspor-Bucaspor 1928 (Alemdağ)

13.00 Artvin Hopaspor-Manisaspor (Hopa)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nevşehir Gazi)

13.00 Kızılcabölükspor-Belediye Derincespor (Kızılcabölük Semt)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Fatsa Belediyespor-Kemerspor 2003 (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Payasspor (Edirne 25 Kasım)

Not: Grupta Çankaya FK-Ofspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

2. Grup

1 Kasım Pazar:

13.00 Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-Karaman Belediyespor (Kahta İlçe)

13.00 Mardin Fosfatspor-Tekirdağspor (Mardin 21 Kasım)

13.00 İskenderun FK-Yozgatspor 1959 (Payas İlçe)

13.00 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

13.00 Hadile Edip Adıvarspor-Nazilli Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

13.00 Tokatspor-Çengelköy (Tokat Gaziosmanpaşa)

19.00 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Osmaniyespor (Vefa)

1 Kasım Pazar:

13.00 Gölcükspor-Altındağspor (Gölcük Şehir)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Şile Yıldızspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-İçel İdmanyurdu (Yalova Atatürk)

13.00 Cizrespor-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

13.00 Çatalcaspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Arhavispor-Somaspor (Arhavi İlçe)

19.00 Isparta 32 Spor-Erbaaspor (Isparta Atatürk)

4. Grup

Yarın:

13.00 Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 52 Orduspor-Bayrampaşa (19 Eylül)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Silivrispor (Kelkit İlçe)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954 (Dağılgan)

13.00 Bergama Belediyespor-Kozanspor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Modafen-Muğlaspor (Alemdağ)

Not: Grupta Düzcespor-Karbel Karaköprü Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.