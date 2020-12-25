Futbolda haftanın programı

AA 25 Aralık 2020 Cuma 09:13 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 09:13

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Yarın:

16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

28 Aralık Pazartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe FK (Diyarbakır)

13.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

13.00 Uşakspor-Afjet Afyonspor (Uşak 1 Eylül)

13.00 Hacettepe-Kocaelispor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Çorum FK (Devrek İlçe)

13.00 Gümüşhanespor-Manisa FK (Gümüşhane Yenişehir)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Tarsus İdmanyurdu-Eyüpspor (Tarsus İlçe)

13.00 Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Vanspor FK-GMG Kastamonuspor (Van Atatürk)

13.00 Pazarspor-Etimesgut Belediyespor (Pazar İlçe)

13.00 Sakaryaspor-Turgutluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.00 Karacabey Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.00 Bodrumspor-Serik Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)

13.00 Mamak FK-Tetiş Yapı Elazığspor (Çubuk İlçe)

13.00 Pendikspor-Sivas Belediyespor (Pendik)

- Misli.com 3. Lig

2. Grup

30 Aralık Çarşamba:

13.00 Tekirdağspor-Yozgatspor 1959 FK (Namık Kemal)

13.00 Karaman Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Kemal Kaynaş)

13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Nazilli Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Yomraspor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Yomra İlçe)

13.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)

13.00 Ceyhanspor-Tokatspor (Ceyhan İlçe)

13.00 Kahta 02-Halide Edip Adıvarspor (Kahta İlçe)

13.00 Mardin Fosfatspor-Belediye Kütahyaspor (Mardin 21 Kasım)

3. Grup

29 Aralık Salı:

13.00 Esenler Erokspor-Arhavispor (Vefa)

30 Aralık Çarşamba:

12.00 Osmaniyespor FK-Karşıyaka (Osmaniye 7 Ocak)

13.00 Erbaaspor-Somaspor (Erbaa İlçe)

13.00 Isparta 32-Çarşambaspor (Isparta Atatürk)

13.00 Gölcükspor-Çatalcaspor (Gölcük Şehir)

13.00 Şile Yıldızspor-İçel İdmanyurdu (Şile)

13.00 Altındağspor-Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Cizrespor (Elazığ Doğukent)

4. Grup

30 Aralık Çarşamba:

12.00 Siirt İl Özel İdare-Silivrispor (Siirt Atatürk)

13.00 Bayrampaşaspor-Adıyaman 1954 (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Bursa Yıldırımspor-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.00 52 Orduspor FK-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)

31 Aralık Perşembe:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kozanspor FK (Faruk Çelik)

13.00 Alanya Kestelspor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Düzcespor-Modafen (Düzce 18 Temmuz)