Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
- TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
Yarın:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)