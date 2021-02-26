Futbolda haftanın programı

AA 26 Şubat 2021 Cuma 09:39 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 09:39

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

- TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

- 23. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Sancaktepe-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)

- 24. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Kocaelispor-Afjet Afyonspor (Kocaeli)

- Misli.com 3. Lig

4. Grup

- 21. Hafta

28 Şubat Pazar:

13.00 Bergama Belediyespor-Modafen (Bergama 14 Eylül)