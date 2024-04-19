İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2024 Cuma / 11 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6015
  • EURO
    34,8157
  • ALTIN
    2503.98
  • BIST100
    9458.32
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolda heyecan devam ediyor! İşte haftanın programı
Spor

Futbolda heyecan devam ediyor! İşte haftanın programı

Futbolda heyecan devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 33, Trendyol 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanacak.

AA19 Nisan 2024 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Futbolda heyecan devam ediyor! İşte haftanın programı
ABONE OL

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 33, Trendyol 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

SÜPER LİG

Bugün:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

Yarın:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

1. LİG

Bugün:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

TFF 2. LİG

BEYAZ GRUP:

21 Nisan Pazar:

15.00 Kırşehir Futbol-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK (Kahta İlçe)

15.00 Bucaspor 1928-Esenler Erokspor (Yeni Buca)

15.00 Bursaspor-Hes İlaç Afyonspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-AcnTURK Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Altınordu-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Nazilli Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

KIRMIZI GRUP:

21 Nisan Pazar:

15.00 Etimesgut Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor (Bolluca)

15.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)

15.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derince Doğal Çim)

15.00 Uşakspor-Menemen FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 İskenderunspor-Denizlispor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer (Dağılgan)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

21 Nisan Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücü (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)

12.30 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

14.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

  • süper lig
  • trendyol 1 lig
  • TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.