Futbolda heyecan devam ediyor! İşte haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 33, Trendyol 1. Lig'de 31, TFF 2. Lig'de 36. hafta karşılaşmaları oynanacak.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

SÜPER LİG



Bugün:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

Yarın:

13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)

21 Nisan Pazar:

13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

1. LİG



Bugün:

20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)

21 Nisan Pazar:

13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)

16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

TFF 2. LİG



BEYAZ GRUP:



21 Nisan Pazar:

15.00 Kırşehir Futbol-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)

15.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK (Kahta İlçe)

15.00 Bucaspor 1928-Esenler Erokspor (Yeni Buca)

15.00 Bursaspor-Hes İlaç Afyonspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-AcnTURK Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15.00 Altınordu-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Nazilli Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)

KIRMIZI GRUP:



21 Nisan Pazar:

15.00 Etimesgut Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor (Bolluca)

15.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)

15.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derince Doğal Çim)

15.00 Uşakspor-Menemen FK (Uşak 1 Eylül)

15.00 İskenderunspor-Denizlispor (Kırıkhan İlçe)

15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer (Dağılgan)

TURKCELL KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ



21 Nisan Pazar:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücü (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)

12.30 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)

14.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Beşiktaş JK United Payment-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)