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Spor

Futbolda oyuncu değişikliği sayısı 5'e çıkacak

FIFA, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçlarla ilgili çok konuşulacak bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor

27 Nisan 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:38
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FIFA, sezonu tamamlamak için yoğun bir maç takvimine girecek futbolda önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Takımlara maç içerisinde beş oyuncu değişikliği hakkı verilmesi gündemde.

Oyunun kurallarını belirleyen merci olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) taslağı onaylaması bekleniyor.

FIFA'nın teklifine göre, yaz aylarında yoğun bir maç trafiğine girecek takımlar, 90 dakika içerisinde beş oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip olacak. Ancak söz konusu değişikliklerden üçü oyun oynanırken yapılabilecek. Takımlar iki değişiklik hakkını ise devre arasında kullanabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan FIFA yetkilisi, dünyanın içinde bulunduğu olağanüstü durumda futbolcu sağlığını korumak için dönemsel bir değişim düşündüklerini söyledi.

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