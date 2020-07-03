03 Temmuz 2020 Cuma 21:33 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 21:33

Futbolda Şike Kumpası Davası'nın 15. celsesinin 3. günü sonunda karar çıktı. TRT Spor'un haberine göre dava, 9-20 Kasım 2020'ye ertelendi. Bu tarihler arasında, 2 hafta boyunca dava mahkemede görülecek.

Öte yandan bir sanığın, tutukluluk süreci sebebiyle tahliye olduğu kaydedildi.

"GİZLİ TANIK DİNLENDİ"

Fenerbahçe Kulüp Avukatı Naim Karakaya, dava ile ilgili yeni bilgiler verdi:

"Dünkü gizli tanığın adı Güneş. Sesi ve görüntüsü değiştirildi. Mahkeme çok detaylı sorular sordu. Sonrasında sanıklar ve bizler de sorular sorduk. Özetle anlatmak istediği şu; 3 Temmuz sürecinden bir süre önce birkaç toplantı için İstanbul'a geldiğini ve bu toplantıların içerisinde burada bulunan bazı sanıklarında aralarında bulunduğu kişiler tarafında yapılan toplantılarda örgütün kulüpleri özellikle Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediğini, dize getirmek istediği ve bu anlamda bazı kişilerin tutuklanabileceğinin anlatıldığı ve bu tutuklanan kişilerin bazılarından daha sonra himmet adı altında bazı paralar örgüt adına istenerek, talep edilerek bu kişilerin serbest kalacağı, daha sonrada bu kişilerin adeta örgüt için çalışmalarının sağlanacağı, örgüte adeta hizmet ettirileceğinin sağlanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bizzat doğrudan yaşadıkları şeyleri anlattı. O süreçte konuşulanları anlattı. Önemli bir tanıktı. Bizim için değerli bir tanıktı. İfadelerinin değerini hükümde göreceğiz ama kumpas olgusu yönünden kendisi de 2011-2012 yılına kadar bu yapının içerisinde kalmış, daha sonra bu yapı ile sorun yaşaması dolayısıyla 14 ay tutuklu kalmış eski bir mahrem imam idi. Biz anlatımlarını değerli bulduk, mahkemenin de değerli bulacağını ümit ediyoruz. Bu yönüyle önemli bir tanıktı.

Buradaki amacı, saiki, içgüdüyü ortaya koyması yönünden önemli bir durumdu. Aslolan Fenerbahçe'dir. Bugün Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu hukuk dışı odaklar Fenerbahçe'yi bir taraftan bu süreçlerle mağdur ederken bir taraftan da onun bir alt lige düşmesini istememişlerdir çünkü yaralanmış bir Fenerbahçe'yi istemiyorlar. Değerini kaybetmiş bir Fenerbahçe'yi değil, aksine Süper Lig'deki Fenerbahçe'yi istemişlerdir.

Bu yapı Fenerbahçe'yi yok etmek değil, Fenerbahçe'yi ele geçirmek ve sadece Fenerbahçe değil onun üzerinden diğer kulüplere bir gözdağı vermek, onları kontrol altına almak için yapılmış bir operasyon olduğu pek çok delille ortaya konmuştur."