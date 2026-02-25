IFAB, Dünya Kupası'nda (1 Temmuz'dan itibaren resmen) uygulanması planlanan kural değişikliklerini bu Cumartesi görüşüp, oylayacak. 5 radikal kural yolda.

Görüşülmesi beklenen kurallar ise şöyle;

Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

Oyuncu değişikliğinde çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk edecek. Bu sürede çıkmazsa yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak. Takım en az 1 dakika 10 kişi oynayacak.

Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek. Köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.

Kaleci topu 8 saniyede oyuna sokmazsa bu rakip takım için korner atışıyla sonuçlanacak.