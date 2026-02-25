İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8713
  • EURO
    51,8099
  • ALTIN
    7315.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolda yeni dönem başlıyor! 5 radikal kural yolda
Spor

Futbolda yeni dönem başlıyor! 5 radikal kural yolda

IFAB, Dünya Kupası'nda (1 Temmuz'dan itibaren resmen) uygulanması planlanan kural değişiklikleri için bu Cumartesi görüşme gerçekleştirecek ve oylayacak. İşte detaylar...

AKŞAM25 Şubat 2026 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Futbolda yeni dönem başlıyor! 5 radikal kural yolda
ABONE OL

IFAB, Dünya Kupası'nda (1 Temmuz'dan itibaren resmen) uygulanması planlanan kural değişikliklerini bu Cumartesi görüşüp, oylayacak. 5 radikal kural yolda.

Görüşülmesi beklenen kurallar ise şöyle;

Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika boyunca oyuna dönemeyecek.

Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.

Oyuncu değişikliğinde çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk edecek. Bu sürede çıkmazsa yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak. Takım en az 1 dakika 10 kişi oynayacak.

Hatalı verilen ikinci sarı kartlar VAR tarafından incelenebilecek. Köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye girebilecek.

Kaleci topu 8 saniyede oyuna sokmazsa bu rakip takım için korner atışıyla sonuçlanacak.

  • IFAB
  • Dünya Kupası
  • kural

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.