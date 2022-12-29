Brezilyalı efsane futbolcu Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.

1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın en önemli süperstarı, Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Pele uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Yıldız ismin temsilcisi Joe Fraga ölümü doğruladı. Pele geçtiğimiz ay Brezilya'nın São Paulo kentinde kolon kanseri tedavisi görerek hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki efsane isim birkaç gündür sevdikleriyle vedalaştığı biliniyordu.

Kariyerinde bin 300'ten fazla maça çıkan ve 1281 gole imza atan Brezilyalı oyuncu dönemin Brezilya Cumhurbaşkanı tarafından 'Ulusal hazine' olarak nitelendirilmişti. Yetenekli futbolcuya her türlü imkanı sunan Brezilya devleti, Pele'nin herhangi bir Avrupa ülkesine gitmesine engel olmuştu. 1956-1975 yılları arasında Santos'ta forma giydi. 1975-1977 yıllarında ABD ekibi New York Cosmos'ta görev yapan Pele futbolu ABD'de bırakmıştı.