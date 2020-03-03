Futboldan men cezası aldı!

03 Mart 2020 Salı 00:31 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 00:31

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl aldığı iki haftalık cezaya yapılan itirazın yeniden değerlendirilmesi sonucu Sturridge'in futboldan men cezasının 4 aya çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca 30 yaşındaki futbolcunun 75 bin sterlinlik para cezasının da 150 bin sterlin olarak güncellendiği belirtildi.

Yasağın dünya çapında geçerli olduğu ifade edilirken iki haftalık cezasını geçen yıl çeken Sturridge'in 4 aylık men cezasını 17 Haziran'da tamamlayarak sahalara döneceği duyuruldu.

Sturridge, geçen yıl 18 Temmuz'da verilen kararla 4'ü ertelemeli olmak üzere 6 haftalık men cezası almıştı. İngiliz oyuncu, ertelemenin ardından çektiği iki haftalık cezayla 31 Temmuz'a kadar futboldan uzak kalmıştı.

KARDEŞİNİN BAHİS OYNADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Geçen yıl Sturridge'in muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği belirlenmişti. Geçen sezonun ara transfer döneminde Sturridge'in İspanya temsilcisi Sevilla'ya transfer olacağı üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edilmişti.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra geçen yıl ağustos ayında Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedildi.

MEN KARARI SONRASI AÇIKLAMA!

Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine bilgi verdiği için 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edilen Daniel Sturridge, karar sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahis aldığını ve bahis konusunda yönlendirme yaptığını kabul etmeyen İngiliz forvet, "İtiraz kurulunun bahis almadığımı ve aldırmadığımı kabul etmesine rağmen suçlandım. Bahis şirketlerinin, oyuncuların gideceği bir sonraki kulübe dair bahisleri kaldırması gerektiğini düşünüyorum. Bu kararı duymak benim için çok üzücü oldu. Bu karar ile sezonu kapatmak zorunda kaldım ve harap oldum" dedi.

TRABZONSPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR

Daniel Sturridge, açıklamasında Trabzonspor'a da teşekkür etmeyi unutmadı. Sturridge, "Trabzonspor'da forma giyen arkadaşlarıma, taraftarlara, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Futboldan zevk almamı sağladılar. Ayrıca bana destek olan ve bu doğrultuda mesaj yollayan herkese de minnettarım" ifadelerini kullandı.