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Spor

Futbolseverler ekran başına! Avrupa'daki Türk oyuncuların lig maçları Tivibu'da

Avrupa'nın birçok önemli liginde forma giyen milli futbolcuların maçları Tivibu'dan futbolseverlerle buluşacak.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Futbolseverler ekran başına! Avrupa'daki Türk oyuncuların lig maçları Tivibu'da
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Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Avrupa'da forma giyen milli futbolcuların maçlarını ekrana taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid, Inter, Juventus gibi takımlarda boy gösteren milli futbolcuların lig maçları Tivibu üzerinden S Sport ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Real Madrid'de forma giyen Milli Takım'ın genç yeteneği Arda Güler, Juventus'lu Kenan Yıldız ve Inter'li Hakan Çalhanoğlu'nun da oynadığı lig maçları Tivibu'da izlenebiliyor.

Arda Güler'in 14 Eylül 22.00'da çıkacağı Real Sociedad deplasmanı mücadelesiyle, sezona Juventus'ta 10 numaralı formayla başlayan Kenan Yıldız'ın 14 Eylül 19.00'da başlayacak olan Empoli deplasmanı mücadelesi Tivibu'da yer alacak.

21 yıl sonra ilk kez Ballon d'Or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) adayı gösterilen Türk oyuncu olan Çalhanoğlu'nun Monza deplasmanındaki mücadelesi ise 15 Eylül saat 21.45'te Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Tivibu ile Serie A, La Liga, Bundesliga'nın yanı sıra NBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası gibi pek çok spor organizasyonu ekrana taşınıyor.

Tivibu'da yer alan S Sport, Eurosport gibi spor kanallarıyla sporun her alanında birçok yarış ve müsabaka takip edilebiliyor.

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