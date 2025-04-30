Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Caner Erkin, sezon sonunda futbolu bırakacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla futbola devam edeceğini ve sağlığı el verdiği ölçüde 40 yaşına kadar sahalarda olacağının altını çizdi.

35 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise, "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece Futbol oynamaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.