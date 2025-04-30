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Spor

Futbolu bırakacağı öne sürülmüştü! Caner Erkin'den açıklama

Sezon sonunda futbolu bırakacağı öne sürülen Caner Erkin konuya ilişkin açıklamada bulundu. Eyüpspor forması giyen deneyimli sol bek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 yşaına kadar sahalarda olacağını söyledi.

Haber Merkezi30 Nisan 2025 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Futbolu bırakacağı öne sürülmüştü! Caner Erkin'den açıklama
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Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Caner Erkin, sezon sonunda futbolu bırakacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Caner Erkin, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla futbola devam edeceğini ve sağlığı el verdiği ölçüde 40 yaşına kadar sahalarda olacağının altını çizdi.

35 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise, "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor'da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece Futbol oynamaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

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