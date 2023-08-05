Futbolu bırakan Giangluigi Buffon'a milli görev

Futbol kariyerini noktalayan Gianluigi Buffon, İtalya Milli Takımı'nda görev alacak.

İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gianluigi Buffon'un milli takımda genel koordinatör olarak görev alacağı belirtildi.

Federasyon başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada, "İtalya milli takımı için harika bir gün çünkü Gigi eve dönüyor. Buffon, futbolumuzun ikonlarından biri ve çok özel bir insan." dedi.

Buffon ise milli takımdaki yeni görevine ilişkin, "Son günlerde federasyonlar görüşmeler yaptım ve kabul etmeye çoktan karar vermiştim." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLADI



Gianluigi Buffon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

45 yaşındaki Buffon, sosyal medya hesaplarından "Hepsi bu kadar. (Futbol) Bana her şeyi verdin. Ben de sana her şeyimi verdim. Birlikte başardık." notuyla paylaştığı videoyla emeklilik kararını duyurdu.

GİANLUİGİ BUFFON'UN KARİYERİ



Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Parma'da adım atan Buffon, 1995-2001 yıllarında formasını giydiği sarı-lacivertli kulüpte birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalyan file bekçisi, 2001-2018 ve 2019-2021 olmak üzere iki dönem oynadığı Juventus'ta 10 lig ve 5 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Buffon ayrıca Juventus formasıyla 3 defa da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

Paris Saint-Germain'de geçirdiği 2018-19 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan Buffon, 2021 yazında Parma'ya geri döndü.

İtalya Milli Futbol Takımı'nın formasını en fazla (176 kez) giyen isim olan Buffon, 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı, 2012'de ise Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı.