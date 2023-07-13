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Spor

''Futbolu bırakmayı düşündüm'' Dele Alli'den çarpıcı açıklamalar

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan İngiliz futbolcu Dele Alli, konuk olduğu bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu, başarılı sporcu genç yaşlarda futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 13:14 - Güncelleme:
''Futbolu bırakmayı düşündüm'' Dele Alli'den çarpıcı açıklamalar
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Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan İngiliz futbolcu Dele Alli, konuk olduğu bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada, genç yaşlarda futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan İngiliz oyuncu Dele Alli, konuk olduğu bir YouTube kanalında eski İngiliz futbolcu Gary Neville'ın sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, geçmişte uyuşturucu kullandığını söyleyerek, "Çok fazla uyuşturucu kullandım, alkol aldım. Bir sayı söylemek istemiyorum ama gerçekten çok fazlaydı. Aslında başlangıçta rahat uyumam için doktor tarafından bana verildi ama sonrasında işler değişti. Ben normal gün içinde bile kullanıyordum. İzin günlerimde sabah 11'de içtiğimi hatırlıyorum. Gerçeklerden kaçmak için bunu yapıyordum" diye konuştu.

"HER SABAH KALKIYORUM, KAZANMAK İÇİN SAVAŞIYORUM"

Türkiye'den döndükten sonra mental olarak kötü hissettiği için rehabilitasyon merkezine gittiğini söyleyen Alli, "Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Artık zamanı gelmişti, çünkü uzun zamandır bundan kaçıyordum. Her sabah kalkıyorum, kazanmak için savaşıyorum, antrenmanda gülümsemek zorunda kalıyorum. Ama içimde savaşı kaybediyordum. 6 haftalık bir tedavi süreci geçirdim. Hayatımdaki en büyük karardı" ifadelerini kullandı.

"24 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM"

Tottenham'da oynadığı dönemde 24 yaşındayken futbolu bırakmayı düşündüğünü aktaran İngiliz futbolcu, "Kötü gidişatı başlatan tek bir an söylemem zor. Fakat en mutsuz anımı söyleyebilirim. Mourinho zamanında, 24 yaşındaydım. Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu" şeklinde konuştu.

"6 YAŞINDAYKEN TACİZE UĞRADIM"

Çok küçük yaşlarda tacize uğradığını da itiraf eden Alli, "6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum" dedi.

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