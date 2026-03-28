28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Spor

''Futbolu Galatasaray'da bırakırım''

Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılıp Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra'nın YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu ilk seçeneğinin futbolu Brezilya'da bırakmak olduğunu ama bu eğer gerçekleşmezse Galatasaray'da bırakabileceğini ifade etti.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Galatasaray'dan 2022 yazında ayrılarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, Jeremias Matra YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKABİLİRİM"

Kariyer planlamasına da değinen Marcao, "İlk seçeneğim, futbolu Brezilya'da bırakmak. Eğer olmazsa, dışarıda bırakırsam; futbolu Galatasaray'da bırakabilirim belki. Tabii onlar da isterse." dedi.

"HER ŞEY GALATASARAY'DA BAŞLADI"

Galatasaray'a transfer sürecinde yaşadıklarını anlatan deneyimli oyuncu, "Galatasaray, her şeyin başladığı yer. Hayatımda her şeyin değişmeye başladığı yer. Bir anda oldu, hiç beklenmedik bir anda. Menajerim haberi söylediğinde diz çöküp 'Tanrı'ya şükürler olsun' dedim. İstanbul'a vardık, uçaktan indim, hemen iki polis karşımdaydı. Taraftarlar boynuma Galatasaray atkısı taktı. Bu hissi tarif edemem, gerçekten imkansız. Sonra aslan dövmesi bile yaptırdım. Hayatım Galatasaray'da iyi yönde değişti." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

