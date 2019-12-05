‘Futbolumuz kangren oluyor’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Daha 13. haftada sisteme güven endişe verici hale geldi. VAR sistemi lehimize başka, aleyhimize başka işliyor. İlgililer sorunlara çözüm üretmediği takdirde sistemin kangren olması kaçınılmazdır” dedi.
- Star Spor
BAŞKAN Ali Koç hakem hatalarına sert tepki gösterdi. Koç, Fenerbahçe Dergisi’nin Aralık sayısındaki yazısında şunları söyledi: “Henüz 13. haftada, adil rekabet ortamının sağlanamadığı ve sisteme güvenin endişe verici seviyeye geldiği konusunda kamuoyu hemfikirdir. Biz adalete vurgu yaptıkça bilhassa Fenerbahçe özelindeki kararlar her geçen gün daha da kötüye gitti. İlgililerin kendilerini sorgulamadığı, bu çarpık duruma çeşitli bahanelerle sahip çıktığı, sorunlara çözüm üretmediği takdirde sistemin kangren olması kaçınılmazdır. TFF kararlarından başlayarak hakem atamalarında, hakem kararlarında ve VAR uygulamalarında standartların yakalanamaması karmaşaya sebep olmaktadır. VAR sistemi, pozisyon Fenerbahçe’nin lehine iken başka, aleyhine olduğunda ise başka şekilde kullanılmaktadır. Fenerbahçe olarak maksadını tahmin etmekte zorlanmadığımız bu gelişmeler bizleri hedefimizden saptırmayacaktır.”
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