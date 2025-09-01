İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1155
  • EURO
    48,2622
  • ALTIN
    4586.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbolun acı günü! Yücel Sarıgül hayatını kaybetti
Spor

Futbolun acı günü! Yücel Sarıgül hayatını kaybetti

Son olarak Yahyalıspor takımında antrenör olarak görev yapan Yücel Sarıgül hayatını kaybetti.

IHA1 Eylül 2025 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
Futbolun acı günü! Yücel Sarıgül hayatını kaybetti
ABONE OL

Kayseri spor camiasının acı günü. Son olarak Süper Amatör Küme ekiplerinden Yahyalıspor'un antrenörlüğünü yapan Yücel Sarıgül yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Hem amatör olarak hem de profesyonel olarak futbol oynayan ve ardından antrenörlük yapan 1969 doğumlu Yücel Sarıgül kısa zaman önce yakalandığı kansere direnemedi. Yücel Sarıgül'ün vefatı spor camiasını üzüntüye boğdu. Merhum Yücel Sarıgül bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan paylaşımda, "Yahyalıspor'un ve amatör camianın sevilen antrenörlerinden Yücel Sarıgül'ün vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Yücel Sarıgül'e Allah'tan rahmet kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.