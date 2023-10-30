Bu yıl 67.'si verilecek olan Ballon d'Or ödülü Fransa'nın başkenti Paris'te sahibini buluyor.

MESSI Mİ HAALAND MI?

Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'nda büyük rol oynayan Lionel Messi ve Manchester City'nin geçtiğimiz sezon elde ettiği lig ve Şampiyonlar Ligi başarılarında ana rolde olan Erling Haaland, yılın en iyi oyuncusuna verilen ödülü almak için iki favori konumunda.

ÖDÜLÜ DROGBA VERECEK

France Football dergisinin düzenlediği törende, yılın en iyi oyuncusu ödülünü bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba'nın vereceği açıklandı.

HANGİ KANAL YAYINLAYACAK?

TSİ 22:45'te başlayacak olan Ballon d'Or töreni, Fransa'nın başkenti Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek. Ödül töreninin Türkiye yayıncılığını Tivibu Spor 1 yapacak. Tören, Tivibu Spor YouTube kanalından da izlenebilecek.

EN ÇOK KİM KAZANDI?

Ödülü en çok kazanan futbolcu olan Lionel Messi 7 Ballon d'Or ödülü ile zirvede yer alırken, onu 5 ödül ile Cristiano Ronaldo takip ediyor. Messi, ödülü kazanması halinde 8. ödülünü kazanmış olacak.

YACHINE ÖDÜLÜ İÇİN F.BAHÇELİ ADAY

Öte yandan yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yachine ödülü için Süper Lig'den de bir isim aday gösterildi. Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ödüle aday gösterildi.

İŞTE BALLON D'OR ADAYLARI

Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)

Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)

Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

Kylian Mbappé (Fransa, Paris-SG)

Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

Martin Odegaard (Norveç, Arsenal)

André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

Rodri (İspanya, Manchester City)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

Vinicius Jr (Brezilya, Real Madrid)