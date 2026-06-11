Portekizli star Ronaldo futbol kariyerinde kırılmadık rekor bırakmadı. Bu onun son Dünya Kupası sahnesi.

Belki de en büyük özlemi Dünya Kupası'nı bu turnuvada kucaklayacak. Resmi maçlarda 954 golü bulunan ve 1000 gol hedefine yürüyen Ronaldo, kariyerinde 35 kupa kazandı, 5 kez Ballon d'Or. 4 kez altın ayakkabı aldı. 38 yaşındaki Messi ise son Dünya Kupası'nın kazananı. Arjantinli yıldız 910 gol, 46 kupa, 6 altın ayakkabı ve 8 Ballon d'Or ödüllü kariyerine belki de ikinci Dünya Kupası'nı ekleyip, sahneyi terk edecek.