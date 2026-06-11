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Spor

Futbolun iki devi son kez sahnede! Kariyerlerinin en duygusal turnuvası

Futbol tarihinin iki büyük efsanesi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin son Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Ronaldo, kendisi adına tek eksik parça olan Dünya Kupası'nı hedeflerken, Lionel Messi 2022'deki başarısını tekrarlamak istiyor.

Akşam11 Haziran 2026 Perşembe 08:10 - Güncelleme:
Futbolun iki devi son kez sahnede! Kariyerlerinin en duygusal turnuvası
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Portekizli star Ronaldo futbol kariyerinde kırılmadık rekor bırakmadı. Bu onun son Dünya Kupası sahnesi.

Belki de en büyük özlemi Dünya Kupası'nı bu turnuvada kucaklayacak. Resmi maçlarda 954 golü bulunan ve 1000 gol hedefine yürüyen Ronaldo, kariyerinde 35 kupa kazandı, 5 kez Ballon d'Or. 4 kez altın ayakkabı aldı. 38 yaşındaki Messi ise son Dünya Kupası'nın kazananı. Arjantinli yıldız 910 gol, 46 kupa, 6 altın ayakkabı ve 8 Ballon d'Or ödüllü kariyerine belki de ikinci Dünya Kupası'nı ekleyip, sahneyi terk edecek.

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