Futbolun paydaşları ''Omuz Omuza''! Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Futbol ailesi, depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" verecek. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek canlı yayın A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalından ekrana gelecek.

15 Haziran'a kadar devam edecek olan bağış kampanyasının fitili ateşlenirken gelir, depremzedelerin barınma ihtiyacı için kullanılacak. Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Türkiye'de forma giyen eski yıldızlar, Avrupa ve dünya futbolunun eski ve yeni efsaneleri geceye renk katacak.

Ülkenin güney doğusunda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından futbol dünyası tek yürek olmuştu... TFF, kulüpler ve futbolcular yaptıkları bağışlar, topladıkları yardım kolileri, deprem bölgesine ulaştırılan çadır, konteyner ve portatif tuvaletlerle yaşanan sıkıntılı sürece destek olmaya çalışmıştı. Futbol dünyası şimdi 'Omuz Omuza' diyerek, kampanyayı farklı bir boyuta taşıyacak.

BAĞIŞ MİKTARLARI:

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