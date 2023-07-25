İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9209
  • EURO
    29,7506
  • ALTIN
    1694.66
  • BIST100
    6617.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Futgolf şampiyonu Sina

Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı olan Bosphorus Cup gerçekleşti. Erkekler kategorisinde Emrah Sina turnuvada şampiyon oldu.

25 Temmuz 2023 Salı 14:24 - Güncelleme:
Futgolf şampiyonu Sina
ABONE OL

TürkMedya'nın desteklediği, Lig Radyo'nun da medya sponsoru olduğu 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı olan ve Ataşehir Golf Club'ta düzenlenen Bosphorus Cup, 108 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan Emrah Sina, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Bosphorus Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu oyuncular oldu:

ERKEK -GENEL KATEGORİ: 1-Emrah Sina, 2-Olcay Şahan, 3-Faruk Pazarcı,

ERKEK SENYÖR (+45): Selçuk Bir, Atalay Budak, Murat İçin,

ERKEK SENYÖR (+55): Selcuk Çolpan, Necip Pazarcı, Nida İyaz,

KADIN KATEGORİSİ: Bilgin Defterli,

JUNİOR KATEGORİ: Rüzgar Aksu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.