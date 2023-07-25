Futgolf şampiyonu Sina

TürkMedya'nın desteklediği, Lig Radyo'nun da medya sponsoru olduğu 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın 3. etabı olan ve Ataşehir Golf Club'ta düzenlenen Bosphorus Cup, 108 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Erkekler kategorisinde birinciliğe ulaşan Emrah Sina, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Bosphorus Cup'taki çeşitli yarışmalarda ve kategorilerde derece yapan isimler ise şu oyuncular oldu:

ERKEK -GENEL KATEGORİ: 1-Emrah Sina, 2-Olcay Şahan, 3-Faruk Pazarcı,

ERKEK SENYÖR (+45): Selçuk Bir, Atalay Budak, Murat İçin,

ERKEK SENYÖR (+55): Selcuk Çolpan, Necip Pazarcı, Nida İyaz,

KADIN KATEGORİSİ: Bilgin Defterli,

JUNİOR KATEGORİ: Rüzgar Aksu.