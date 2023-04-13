Futgolfte Kuşadası Open heyecanı

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası, 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde Aydın il sınırları içerisinde bulunan Kuşadası International Golf Club'ta düzenlenecek Kuşadası Open turnuvası ile başlıyor.

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı, bu hafta sonu Kuşadası'nda 116 sporcunun katılımıyla oynanacak.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'da, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategoriyi bulunuyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele ediyor.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, 2022'de olduğu gibi eski A Milli Takım oyuncuları Olcay Şahan ve Aydın Yılmaz ile eski Kadın A Milli Takım kaptanı Bilgin Defterli gibi önemli sporcular da yer alacak.

KUŞADASI OPEN, SPONSORLARIYLA FARK YARATACAK



2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nın ilk etabı olan Kuşadası Open'a birçok sponsor da destek verecek. Maçkolik, Acıbadem Sports, Duracell, Makhill Taşımacılık, Kuşadası Golf Club, Renk Matbaa, Fidan İstanbul, Egemed Hastaneleri, Lig Radyo ve Acar Kurukahve bu önemli turnuvanın sponsorları ve destekçileri arasında yer alıyor.

Kuşadası Open organizasyonu kapsamında ayrıca; Maçkolik Pair Cup (çiftli oyun), Duracell Hole In One Changelle (tek atışta futgolf deliğine topu sokma) ve Makhill Taşımacılık ChipShot Challenge (ayakla basket atma) gibi eğlenceli yarışmalar da düzenlenecek.

FUTGOLF DÜNYA KUPASI ÖNCESİ TÜRKİYE KARMASI İDMAN YAPACAK



Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve faaliyetler eşliğinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'ye (Federation for International FootGolf) 2021'de üye olan Türkiye, 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenecek 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'na da yüksek sayıda oyuncu ile katılacak. Dünyanın en iyilerinin yer alacağı Futgolf Dünya Kupası'nda, çeşitli kategorilerde 30'dan fazla Türk oyuncu mücadele edecek.

Futgolf Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye Karması, Kuşadası Open öncesinde Kuşadası Golf Club'ta bir araya gelerek kamp yapacak ve idmanlarla şampiyonaya hazırlanacak.