Türk futbolunun tanınan isimlerinden Zeki Korkmaz, aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeni bir branşta, futgolf sahalarında başarıdan başarıya koşuyor. Korkmaz, Türkiye'de henüz gelişme aşamasında olan bu spor dalında kısa sürede iki kez şampiyonluk elde etti.

"Futgolf, golf kurallarının futbol topuyla oynandığı bir spor," diyen Korkmaz, bu yeni branşın hem doğa hem de rekabetle iç içe olduğunu vurguladı. Korkmaz, "Golf sahasında oynanıyor, aynı golf kıyafet düzeniyle. Fark sadece topta. Futbol topuyla belli bir vuruş sayısında topu deliğe sokmaya çalışıyorsun. Ne kadar az vuruşla bitirirsen o kadar iyi puan alıyorsun," dedi.

"TÜRKİYE'DE PROFESYONEL LİG YOK AMA İLGİ ARTIYOR"

Futgolfun Türkiye'de henüz profesyonel düzeyde yapılmadığını belirten Korkmaz, "Yurt dışında bu spor oldukça yaygın. Arjantin, Slovakya, İspanya ve ABD bu alanda çok ileride. Türkiye'de ise yıl boyunca dokuz turnuva düzenleniyor. Bu turnuvalardan alınan puanlarla milli takım kadrosu belirleniyor," ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Türkiye'de Ataşehir, Kemer Country, Bodrum, Kuşadası ve Ankara gibi merkezlerde turnuvalar yapıldığını ve katılımın her geçen yıl arttığını söyledi.

"FUTBOLDAN GELEN REFLEKSLERLE BAŞLAMADIM, ÇALIŞARAK ÖĞRENDİM"

Eski bir futbolcu olarak futgolfe geçiş sürecinde zorluklar yaşadığını anlatan Zeki Korkmaz, "Başakşehir, Elazığspor, Sakaryaspor ve Bingölspor'da forma giydim. Futbol refleksiyle ilk başta topa hep güçlü vurmaya çalışıyordum ama futgolf çok daha teknik bir oyun. Çimin uzunluğu, eğimi, vuruş şiddeti... Hepsini hesaplamak gerekiyor," dedi.

Yoğun antrenmanla başarıyı yakaladığını vurgulayan Korkmaz, "İlk bir ay çok zorluydu ama sabırla çalıştım. Şimdi ikinci şampiyonluğumu elde ettim. Bu kadar kısa sürede iki kupa kazanan başka bir isim yok," diye konuştu.

"ATAŞEHİR FUTGOLF AİLESİYLE HEDEFİMİZ MİLLİ FORMAYI TAŞIMAK"

Bu sezon Ataşehir FutGolf Kulübü'ne katıldığını söyleyen Zeki Korkmaz, kulüpteki aile ortamına dikkat çekti:

"Herkes birbirini tanıyor, destekliyor. Takım olarak bazen tam kadro katılamıyoruz ama Başkanımız Mustafa Sarımermer yeni bir yapılanma başlattı. Hedefimiz hem takım sıralamasını yükseltmek hem de milli takıma daha fazla oyuncu kazandırmak."

"FUTGOLF, OLİMPİYATLARA ADAY BİR SPOR OLABİLİR"

Futgolfun Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşması için sponsor ve saha desteğinin şart olduğunu belirten Korkmaz, şu çağrıyı yaptı: "Bu spor, hem zihinsel rahatlama sağlıyor hem de rekabeti canlı tutuyor. Ancak sporcular kendi imkanlarıyla antrenman yapıyor, turnuva ücretlerini kendileri ödüyor. Sponsor desteği artarsa futgolf çok daha profesyonel hale gelir. Hatta ileride olimpiyatlarda bile yer alabilir."

"YENİ FUTBOL EMEKLİLERİNE ÇAĞRI: DENEYİN!"

Korkmaz, özellikle profesyonel futbolculuk geçmişi olan sporculara seslendi:

"Benim gibi futbolu bırakmış ama spordan kopmak istemeyenler için mükemmel bir seçenek. Futbol yeteneği olan herkes futgolfte başarılı olabilir. Yeter ki vakit ayırsın, hedef koysun."

"HEDEFİM MİLLİ FORMA VE DÜNYA ARENASI"

Son olarak hedefini paylaşan başarılı sporcu, "Bu yıl kalan iki turnuvada da iyi sonuçlar alıp milli takım kadrosuna girmek istiyorum. Türk bayrağını uluslararası alanda temsil etmek en büyük hedefim," dedi.

Korkmaz, sporseverleri futgolfu denemeye davet ederek sözlerini tamamladı:

"Doğanın içinde, yeşilin huzurunda oynanan bu spor insana hem keyif hem disiplin kazandırıyor. Denemek isteyen herkesi Ataşehir FutGolf Kulübü'ne bekliyoruz."