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Spor

Füzuli Memmedov: ''Çocukça hatalar nedeniyle elendik''

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemede Galatasaray'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Memmedov, Galatasaray gibi rakiplerin en ufak hatayı bile affetmediğini, takımının kaba ve çocukça hatalar nedeniyle kaybettiğini söyledi.

17 Eylül 2020 Perşembe 22:23 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 22:23
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memmedov, oyuna kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti.

Gol attıktan hemen sonra gol yemenin üzücü olduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantrasyonlu olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık." diye konuştu.

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