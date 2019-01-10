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Gabbiadini'den Fenerbahçe'yi üzen haber

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan İtalyan golcü Manolo Gabbiadini, Sampdoria ile anlaştı.

  • Güneş
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Sarı Lacivertliler'de Slimani'nin formsuzluğu sebebiyle forvet arayışları tüm hızıyla devam ederken bir kötü haber de Manolo Gabbiadini'den geldi. Napoli'den Premier Lig ekibi Southampton'a 17 milyon Euro karşılığında transfer olan İtalyan yıldız, Sampdoria ile anlaşmaya vardı.

 

İtalyan basınına göre Sampdoria, Gabbiadini'yi 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

 

Fenerbahçe'nin Manolo Gabbiadini için fiyat araştırması yaptığı ve finansal açıdan transferin mümkün olmadığı öğrenildi.

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