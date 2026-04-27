Gabor Gallai: Bu maçı mücadelemizle kazandık

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Gabor Gallai maçın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe ArsaVev'i 3-2 yenen Galatasaray GAİN'de teknik direktör Gabor Gallai, çok zorlu bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını aktaran Gallai, "Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Bu maçta erkenden golü bulduk. Fenerbahçe sonrasında ikinci golü buldu. Bundan dolayı bir şeyleri değiştirmemiz lazımdı. Oyuncularım, zihinsel olarak çok iyiydi. Bu yüzden takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, çok iyi bir geri dönüşe imza attıklarını aktararak, "Birkaç şeyi değiştirdik. Vitoria'yı santrfor olarak oyuna aldık. Bu da işe yaradı. Merkezi daha iyi kontrol etmeye başladık. Takımım bu maçı kazanmayı çok istedi. Maç öncesinde sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. Bu maçı mücadelemizle kazandık." şeklinde görüş belirtti.

Sezonun genel değerlendirmesini yapan Gallai, "Bu sezondan birçok ders çıkarttık. Bence takımım çok iyi gelişti. Sonuçta bugün de derbiyi kazandık. Sonuçtan memnunuz." dedi.

