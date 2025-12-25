İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8481
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6170.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gabriel Barbosa, Santos'a geri dönemeye hazırlanıyor
Spor

Gabriel Barbosa, Santos'a geri dönemeye hazırlanıyor

Brezilyalı golcü Gabriel Barbosa, altyapısından yetiştiği Santos'a geri dönmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Gabriel Barbosa, Santos'a geri dönemeye hazırlanıyor
ABONE OL

Brezilyalı yıldız golcü Gabriel Barbosa, altyapısından çıktığı Santos'a geri dönmesi gündeme geldi.

Globoesporte'nin haberine göre Santos, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat etti.

Santos, Gabigol'ü 2025 sezonu için kadrosuna katmak istemişti. Ancak tecrübeli futbolcu o dönemde Cruzeiro'nun projesini tercih etmişti. Şimdi ise Gabigol için eski kulübüne dönme ihtimali yeniden doğdu.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve anlaşmanın kısa süre içinde sağlanabileceği belirtiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Cruzeiro formasıyla 49 maça çıkan Gabigol, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi ancak bu istatistikler beklentilerin altında kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Zeytinburnu'nda sokak ortasında otomobili kurşunladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.