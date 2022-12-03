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Spor

Gabriel Jesus ile Alex Telles'ten 2022 Dünya Kupası'na erken veda

Brezilya Milli Takımı'nın golcüsü Gabriel Jesus ile sol beki Alex Telles sakatlıkları nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nın kalan bölümünde oynayamayacak.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 17:33 - Güncelleme:
Gabriel Jesus ile Alex Telles'ten 2022 Dünya Kupası'na erken veda
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda 5 Aralık Pazartesi günü Güney Kore ile son 16 turu maçında karşılaşacak Brezilya'da Gabriel Jesus ile Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle turnuvanın kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Konfederasyonundan yapılan açıklamada, "Sambacılar"ın G Grubu'nda Kamerun'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan iki oyuncunun Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.

Kamerun karşısında ilk 11'de sahaya çıkan iki oyuncudan Jesus, 64. dakikada, Telles ise 54. dakikada sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Gabriel Jesus, grup aşamasında forma giydiği 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles ise son 2 karşılaşmada görev yaptı.

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