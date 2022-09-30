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Spor

Gabriel Jesus, Manchester City'den ayrılık nedenini açıkladı

Bu yaz Manchester City'den ayrılarak Arsenal'e imza atan Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, City'den ayrılık süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2022 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Gabriel Jesus, Manchester City'den ayrılık nedenini açıkladı
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Bu sezon Premier Lig devi Manchester City'den Arsenal'e transfer olan Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, eski Teknik Direktötü Pep Guardiola hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester City'den ayrılık sürecini anlatan Jesus, "Manchester City'de geçirdiğim süre boyunca çok mutluydum. Ayrılığım orada mutlu olmadığımdan değil, ama bazı şeyleri anlamanız gerekiyor. Pep Guardiola'nın bir şeyler yapmak istediği açıktı. Benimle ya da kimseyle bir sorunu yoktu. Önemli olan Guardiola'nın futbolu anlama şekli ve ne istediğiydi. Bir süre bunu kabul ettim ama sonrasında ayrılmaya karar verdim." sözlerini dile getirdi.

"TEŞEKKÜR ETTİM"

Guardiola ile yaşadığı fikir anlaşmazlığının aralarındaki ilişkiye zarar vermediğini de aktaran Brezilyalı futbolcu, "Ona her şey için teşekkür ettim, anlayış gösterdi ve yolumuza devam ettik." dedi.

ARSENAL VE CİTY FARKI

Arsenal ile Manchester City'deki futbolun farklarına da değinen yıldız futbolcu, "Arsenal'de durum farklı. Futbol farklı. City'de forvet oyuncusu topa çok dokunmuyor, bunu maçları izleyerek anlıyorsunuz. Bu yüzden ayrılmaya karar verdim." şeklinde konuştu.

FIRTINA GİBİ BAŞLANGIÇ

Sezon başında Arsenal'e transfer olan Gabriel Jesus yeni takımına çabuk alıştı. 25 yaşındaki futbolcu, Arteta yönetiminde çıktığı 8 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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