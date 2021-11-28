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Spor

Gabriel Margarit: Öz güvenimiz için bu maç çok önemliydi

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da yardımcı antrenör Gabriel Margarit, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2021 Pazar 23:40 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 23:40
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"ÖZ GÜVENİMİZ İÇİN BU MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, bugün çok önemli bir puan aldıklarını belirterek, "Özellikle 3 gün önce Marsilya karşıya oynamış bir takıma karşı. Hafta için antrenmanlarda 5-4-1 sistemine çok iyi hazırlandık ve oyuncularımız da buna çok iyi adapte oldu. Oyuncularımızın iyi organizasyonları vardı ve bu maçı aldık. Öz güvenimiz için çok önemliydi bu maç. Sadece 20 santim çizgiyi ihale ettiği için direk kırmızı kart gördü hocamız buna anlam veremiyoruz. Hakemlerde hocaları anlamalı, bizimde maç içinde heyecanımız var coşkumuz var. Hakeme karşı hiç bir saygısızlığımız olmadı, hiçbir protestomuz olmadı. Buna rağmen 20 santim çizgiyi ihlal ettiği için direk kırmızı kar gösterdi. Diğer maçlarda başka hocalar da geçiyor ama bunlar sarı kart görüyor. Bu kırmızı kart hocamız için çok ağır oldu. Ayrıca bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik etmek istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha çok puanlar alacağız." diye konuştu.

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