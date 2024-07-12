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Spor

Gabriel Paulista: Beşiktaş her zaman başarı için oynar

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2024 Cuma 17:24 - Güncelleme:
Gabriel Paulista: Beşiktaş her zaman başarı için oynar
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Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlıların Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

'BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLATMAYA GEREK YOK'

"Çok iyi hissediyorum. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Günler iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul çok güzel, doğduğum şehir Sao Paulo'ya benziyor. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Beşiktaş'ın hak ettiği başarıları kazanması için elimizden geleni yapacağız."

'KENDİ HİKAYEMİ YAZMAK İSTİYORUM'

"Zago'nun kariyerini biliyorum, takip ettiğim biriydi, burada büyük başarılar elde etti. Ben de onun gibi kupalar kazanmak, kendi hikayemi yazmak istiyorum. Her gün adım adım çalışıp kupalar kazanan biri olmak istiyorum."

'KAPTAN GİBİ OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM'

"Kariyerim boyunca hep çok çalışan biriydim. Takımlarda hep ilk 11 oynadım. Yine büyük bir takımdayım. Bireysel olarak bir oyuncunun kendini anlatması zor. Kendini geliştirmek için çalışan bir oyuncuyum. Tecrübelerimi gençlere aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider bir oyuncuyum. Bunu da göstermek istiyorum burada. Önümüzde uzun bir sezon var. Kısa sürede adapte olup taraftarlarımıza bir kaptan gibi olduğumu göstermek istiyorum."

'KAZANMA RUHUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM'

"Her zaman baskı vardır büyük takımlarda. Özellikle yeni gelen oyunculara her zaman başarı baskısı vardır, bu da normal. Beklentilerin farkındayım. Kalitemi ve tecrübemi göstermek istiyorum. Beşiktaş her zaman başarı için mücadele etmesi gereken bir takım. Her zaman buna odaklanarak kendi tecrübelerimi, kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. Beşiktaş her zaman başarı için oynar. Önemli başarılar elde etmek zorundayız. Ben de bu beklentilere elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum."

"Beşiktaş her zaman başarı için oynar."

TARAFTARLARA MESAJ

"Taraftara şunu söyleyebilirim, sahada asla kazanma isteğini kaybeden bir oyuncu görmeyecekler. Kariyerim boyunca oynadığım takımlarda bunu gösterdim. Kazanmak için her zaman yüzde yüz hırsla savaşacağım."

'SAHADA BUNA İHTİYACIMIZ VAR'

"Şunu söyleyebilirim, geldiğimden itibaren iyi bir birliktelik gördüm burada. Herkes birbirine yardım ediyor. Saha içinde bunu ihtiyacımız var. Takım olarak işleri çözeceğiz. Bu anlamda iyi bir grup görüyorum burada. Beşiktaş'a yakışan büyük başarılar elde etmek için savaşacağız."

'BİTMEYEN İSTEK GÖRECEKLER'

"Burada gelişen, iyiye giden bir takım var. Ben ve Rafa geldim. Yeni oyuncular gelecek. Sahada bitmeyen bir istek görecekler. Kazanmak için savaşan bir takım görecekler. Başarılar kazanmak için kazanma ruhunu sahada göstereceğiz."

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