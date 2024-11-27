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Spor

Gabriel Paulista: Bu kötü süreci düzeltmek zorundayız

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz Beşiktaş'ta tecrübeli savunma oyuncu Gabriel Paulita, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2024 Çarşamba 21:18 - Güncelleme:
Gabriel Paulista: Bu kötü süreci düzeltmek zorundayız
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Macaristan'da karşı karşıya gelecek. Debrecen kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak. Mücadele öncesinde takımın tecrübeli ismi Gabriel Paulista, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maçta 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Gabriel Paulista, "Zor bir maç olacak. Mental ve fiziksel olarak maça çok iyi hazırlandık. Farklı bir sahada oynayacağız ama adapte olmak zorundayız buna. Yarın gereken 3 puanı almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'DEFANS OYUNCULARI OLARAK BEN BURADA KENDİMİZİ DE ELEŞTİRİYORUM'

Sakatlığın ardından takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli savunmacı, "Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarlarımıza bana olan sevgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışıyorum. İçimdeki kazanma, galip gelme hırsını takım arkadaşlarıma yansıtmaya çalışıyorum. Çok gol yiyoruz. Defans oyuncuları olarak ben burada kendimizi de eleştiriyorum. Öncelikle kendimi eleştirip, kritik yapıyoruz. Futbol, takım oyunu. Yenen goller sadece 4 ya da 5 defans oyuncusundan kaynaklanmıyor. Beraber oynamıyoruz. Beraber savunma yapmayı biraz zorlaştırıyoruz. Çok kompakt değiliz. Beraber savunsak, daha kompakt bir takım haline gelsek aslında rakibin bizim kalemize gelmesi çok daha zorlaşır. Bu anlamda bunları düzeltmek zorundayız takım olarak. Sadece defans, orta saha ya da forvet değil. Beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan da kötü goller yedik. Rakibe vermememiz gereken avantajları verdik. Bu anlamda da maçlarda bu kadar çok kolay goller yiyince işler zorlaşıyor. Bunu değiştirmek zorundayız. Göztepe mağlubiyetinden sonra 2 gün düşünme süremiz vardı. Bunları iyi düşündük, hatalarımızı gördük. Özellikle mental olarak hatalarımızı düşündük. Bu hataları yapmamamız, daha az yapmamız gerekiyor. Futbol hatayı kabul etmeyen bir oyun. Bizim şu an odaklanmamız gereken nokta daha az hata, daha çok zafer, galibiyet olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

'BU KÖTÜ SÜRECİ DÜZELTMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Takımdaki her futbolcunun kötü süreci düzeltmek için elinden geleni yapması gerektiğine dikkat çeken Paulista, "Tabii ki kaybetmeyi asla sevmiyorum. Ancak futbolda bazen kaybediyorsunuz bazen kazanıyorsunuz. Biz en iyisini yapmak zorundayız. Evet durumumuz çok iyi değil. Son haftalarda kaybediyoruz. Kazanmak zorundayız. Bunu kendi aramızda konuştuk. Yeni bir sayfa açıp, yeni bir tarih başlatmak zorundayız. Oyuncu grubu bunun bilincinde. Beşiktaş büyük bir camia, büyük bir kulüp. Beşiktaş'ın kazanması gerekiyor. Kazanmak için oynamak zorunda. Ben de buraya bunun için geldim. Hepimiz zaferler, kupalar kazanmak için Beşiktaş'tayız. Kulüpte çalışan herkes, hocası, futbolcusu kulübün büyüklüğünü biliyor. Biraz düşüşe geçtik, Bunu düzeltmek zorundayız. Herkes odaklanmış vaziyette. Herkesin yüzde 100 hazır olması gerekiyor. Yarın galibiyet için bu kötü süreci düzeltmek için her şeyi yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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