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Spor

Gabriel Paulista: Bugün hazırım

Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Paulista, sakatlık süreciyle ilgili de bilgi verdi.

Haber Merkezi10 Mart 2025 Pazartesi 20:05 - Güncelleme:
Gabriel Paulista: Bugün hazırım
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Beşiktaş forması giyen Gabriel Paulista, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Paulista, sakatlık süreciyle ilgili, "Özel bir gün benim için. Döndüm. Zor bir dönemden geçtim 3 aylık. Mental olarak iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmak için sahalara dönmek istiyordum. Bugün hazırım, bir dakika bile olsa sahada olmak yeterli olur benim için." dedi.

Gabriel Paulista, "Çok özledim taraftarın desteğini, tezahüratlarını duymayı. Benim için özel bir gün. Umarım sezon başındaki seviyeme çok çabuk dönerim. Mutluyum döndüğüm için, sahaya çıkmak ve takıma yardımcı olmak benim için en özel şeylerden biri."

Deneyimli savunma oyuncusu son olarak, "Lige çok iyi başlamıştık ama sonra düşüşe geçtik. Futbolda bunlar normal, bunlar olabiliyor. Beşiktaş için her zaman kazanmak önemlidir. İyi hazırlandık hafta boyunca. Bu hazırlıklarımız sonucunda, kendi sahamızda kazanmak zorundayız. Tek hedefimiz bugün 3 puanı almak."

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