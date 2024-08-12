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Spor

Gabriel Paulista'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
Gabriel Paulista'dan sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Önemli bir galibiyet aldık. Zor bir maç oldu. Sert bir zeminde oynadık ama önemli olan kazanmaktı. İlk maçta kazandığımız için mutluyuz." dedi.

SAKATLIĞI NE DURUMDA?

Sakatlığıyla ilgili konuşan başarılı stoper, "Bileğim buru-kuldu ama ben oyuna devam etmek istedim. Takım arkadaşlarıma ve 3 puana yardım etmek istedim. Devrenin sonunda oyuna devam edemeyeceğimi gördük ve oyundan çıktım." ifadelerini kullandı.

Gabriel Paulista ayrıca, "İlk günden beri çok iyi karşılandım. Taraftar ve tkaım arkadaşlarımdan gördüğüm ilgi bizi çok memnun ettim. Bu gol sevincim de içimden geldi. Bu tarz gol sevinçlerine devam etmek istiyorum." diye konuştu.

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