Spor

Gabriel Sara: İnanılmaz bir gece yaşıyoruz

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, 5-2'lik Juventus galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2026 Salı 23:24
Gabriel Sara: İnanılmaz bir gece yaşıyoruz
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Juventus maçının oyuncusu seçilen Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.

Sara'nın röportajı sırasında araya giren Victor Osimhen, "Bizim için çok önemli ve kilit bir oyuncu." diye konuştu.

Juventus ile oynanacak rövanş maçı için görüşleri sorulan Sara, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
