  • Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu
Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin gözdesi oldu

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Everton'ı peşine taktı.

TRT Spor21 Mayıs 2026 Perşembe 14:12
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin gündeminde yer alıyor.

Aston Villa ve Everton'ın, Brezilyalı futbolcuyu bir süredir takipte olduğu öğrenildi. 2 İngiliz ekibinin de transfer döneminde Sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 2023-2024 sezonunun başında ek ödemeler hariç 18 milyon avroya transfer etmişti.

Yıldız oyuncuyu, düşük bir fiyata bırakmayı düşünmeyen yönetimin, Sara'nın transferinden ek ödemelerle birlikte 40 milyon avro gelir hedeflediği öğrenildi.

Ipswich Town'ın da takip ettiği Sara'nın Galatasaray ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 42 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Gabriel Sara, bu sezonki performansıyla Carlo Ancelotti tarafından ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna da alınmıştı.

