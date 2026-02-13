İSTANBUL 14°C / 8°C
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gabriel Sara: İngiltere'den antrenör getirdiğim iddiaları yalan
Spor

Gabriel Sara: İngiltere'den antrenör getirdiğim iddiaları yalan

Gabriel Sara, İngiltere'den özel antrenör getirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Brezilyalı oyuncu sadece Galatasaray'daki teknik ekiple çalıştığını söyledi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 22:55 - Güncelleme:
Gabriel Sara: İngiltere'den antrenör getirdiğim iddiaları yalan
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyledi.

Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

