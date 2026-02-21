İSTANBUL 15°C / 6°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
  • Haberler
  • Spor
  • Gabriel Sara: Konyaspor kazanmayı hak etti
Spor

Gabriel Sara: Konyaspor kazanmayı hak etti

Gabriel Sara, Konyaspor'un galibiyeti hak ettiğini belirterek sonuçtan rahatsız olduklarını söyledi. Brezilyalı oyuncu hatalardan ders çıkarıp galibiyet serisine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

21 Şubat 2026 Cumartesi 22:32
Gabriel Sara: Konyaspor kazanmayı hak etti
Galatasaraylı Gabriel Sara, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Gabriel Sara "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor." dedi.

Gabriel Sara ayrıca "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

