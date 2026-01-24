Gabriel Sara, ligde 4. golünü attı

Gabriel Sara, kaydettiği 2 golle takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Mücadelenin 31. saniyesinde takımını 1-0 öne geçiren Brezilyalı futbolcu, 51. dakikada attığı golle bu kez skoru 2-1'e getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 28. resmi maçında tamamı Süper Lig'de olmak üzere 4. kez gol sevinci yaşadı.

Gabriel Sara, müsabakanın ardından taraftarın isteğiyle klasikleşen galibiyet üçlüsünü çektirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, kulüp tarihinin Süper Lig'deki en hızlı 4. golünü attı.

Fatih Karagümrük müsabakasının 31. saniyesinde fileleri havalandıran Sara, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, Süper Lig'de kulüp tarihinde atılan en erken 4. gol olarak kayıtlara geçti. Sara, ayrıca bu sezon Süper Lig'deki en erken golü atan isim oldu.

Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki en erken golünü 2001 yılında Vedat İnceefe, Göztepe ile İstanbul'da yapılan müsabakada 18. saniyede fileleri havalandırarak kaydetti. İnceefe'yi Mbaye Diagne (27. saniye/2021-Gençlerbirliği) ve Younes Belhanda (30. saniye/2018-Yeni Malatyaspor) izledi.

OSİMHEN, 13 GOLE ULAŞTI

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 13'e çıkardı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında takımının üçüncü, kendisinin ise ilk golünü atan Osimhen, Süper Lig'deki 13. maçında 7. kez fileleri havalandırmış oldu.

Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 6 golü bulunuyor.

OSİMHEN, GOMİS'E 1 ADIM DAHA YAKLAŞTI

Sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunu geçiren Victor Osimhen, kulüp tarihinin en golcü yabancıları listesinde yükselmeye devam ediyor.

Galatasaray formasıyla 2 sezonda 59. resmi maçına çıkan 27 yaşındaki santrfor, toplamda 50 gole ulaştı. Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı oyuncusu olan Osimhen, 2 kez daha fileleri havalandırması durumunda 51 gollü Bafetimbi Gomis'i geçerek 4. sıraya yerleşecek.

BARIŞ ALPER, KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Zecorner Kayserispor müsabakası öncesi cezalı duruma düştü.

Bu sezon forma giydiği maçlarda üç kez sarı kartla cezalandırılan Barış Alper Yılmaz, dördüncü kartı Fatih Karagümrük müsabakasında gördü. Cezalı duruma düşen 25 yaşındaki futbolcu, 20. haftadaki Zecorner Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada Kocaelispor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 mücadelede 5. galibiyetini yaşadı.

"Cimbom" bu süreçte Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor ve Kasımpaşa'nın ardından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.

KALESİNİ YİNE KAPATAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 12 maçın 10'unda gol yedi.

Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 12 lig müsabakasının 10'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerine 12 gol izni veren Galatasaray, son 5 deplasman maçında kalesini kapatamadı.

GALATASARAY, REKABETTEKİ SON 9 RANDEVUDA YENİLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile yaptığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe karşı ligdeki son yenilgisini Aralık 2020'de yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 9 mücadelede 6. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 kez de beraberlik yaşayan sarı-kırmızılıların bileği bükülmedi.

TARAFTARLARDAN OKAN BURUK'A BÜYÜK DESTEK

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'a müsabakanın ardından büyük destek ve moral verdi.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti az sayıdaki taraftarının önüne giderek kutladı. Taraftarlar, takımın ardından teknik direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı.

Tecrübeli teknik adama destek veren taraftarlar, tezahüratlarla Süper Lig'de şampiyon olacaklarına dair inançlarını dile getirdi.

KARAGÜMRÜK'ÜN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligdeki son galibiyetini 12. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan kırmızı-siyahlı takım, sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik alırken, 5. kez mağlup oldu.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, 1 Ocak'ta göreve geldiği takımının başında 3. resmi maçta da mağlupbiyeti önleyemedi.

BARIŞ KALAYCI, KARİYERİNİN İLK SÜPER LİG GOLÜNÜ ATTI

Fatih Karagümrük'ün genç orta saha oyuncusu Barış Kalaycı, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşadı.

Ağustos 2024'te kırmızı-siyahlı takıma transfer olan Barış, ilk sezonunda Süper Lig'de 6 müsabakada forma giyerken, bu sezon 15. maçına çıktı. Mücadelenin 27. dakikasında takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü atan 20 yaşındaki orta saha, ilk kez bir Süper Lig mücadelesinde tabelayı değiştirmiş oldu.

Barış, ayrıca bu sezon Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu ünvanını aldı.

