Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na ilk kez seçildiğini ve çocukluk hayalinin gerçekleşmesinden büyük sevinç duyduğunu söyledi. 26 yaşında kendisini buraya getiren şartlar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'da hem teknik hem zihinsel olarak geliştim, olgunlaştım. Her pozisyonda oynayabilirim. Milli Takım'a çağrılmam büyük bir sürpriz oldu. Üç ay öncesine baksam burada olacağımı hayal bile edemezdim. Çocukluk hayalimi yaşamak, beni çok duygusal bir şekilde etkiledi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Geçmişimize bakıyoruz, ne kadar çok çalıştığımızı görüyoruz ve çok minnettarız, aynı zamanda çok motive olmuş hissediyorum. Bu bir yolculuğun başlangıcı ve umarım elimden gelenin en iyisini yapacak kadar formda ve iyi olabilirim ve devam edebilirim. Galatasaray'a transfer olurken, beni oraya gitmeye ikna eden şey Şampiyonlar Ligi'ydi. Bana Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi bir takım kuracağımızı ve bunun Milli Takım'ı cezbedebileceğini söylediler. Ve öyle de oldu. Doğrusu, kariyerimde attığım her adım Milli Takım'a ulaşma hedefiyle oldu. Çok sakin ve rahatım ve burada yer edinmenin kolay olmadığını biliyorum."