Spor

Gabriel Sara'dan bu sezon 2. gol

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında bulduğu ikinci golü 82. dakikada kaydeden Gabriel Sara, bu sezon ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

IHA21 Aralık 2025 Pazar 23:07 - Güncelleme:
Gabriel Sara'dan bu sezon 2. gol
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Kasımpaşa maçıyla bu sezon 2. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 82. dakikasında Yunus Akgün'ün pasında ceza yayında topla buluşan Sara, rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcu daha önce Göztepe karşısında rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça yedek başlayan Gabriel Sara, 73. dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine dahil oldu.

