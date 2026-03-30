  • Gabriel Sara'dan Galatasaray sözleri: Gerçeküstü bir atmosfer var
Gabriel Sara'dan Galatasaray sözleri: Gerçeküstü bir atmosfer var

Gabriel Sara, Galatasaray'a transfer süreci ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı oyuncu, sarı kırmızılıların kendisine en üst seviyede rekabet etme imkanı sunduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ30 Mart 2026 Pazartesi 23:54
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, milli takım kampında Canal Wamo Youtube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY FIRSATI GELDİ"

"Norwich'te Galatasaray fırsatı geldi. Galatasaray'da Avrupa'da oynamak için bir takım kurdular. En üst seviyede rekabet etmek istiyorlardı. Milli Takım'a ulaşmam için gereken her şeyi sağladılar. Şampiyonlar Ligi ağırlığı bana yardımcı oldu. Beni buraya getiren de tam buydu."

"KİM OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

"Kim olduğumu göstermek istiyorum. Kulübüme döndüğümde de yüksek seviyemi sürdürmek önemli!"

EDERSON DETAYI

Ederson, 'Gabriel'e başına gelen şakayı anlatsın' dedi?"

Gabriel Sara: "Diyorum ya, Ederson'a güven olmaz, o rakipte oynuyor (Gülerek). Evet yani milli takım şakalarını hiç görmemiştim. Bir protokol var, ritüel. Buna uymadım ve beni cezalandırdılar."

GALATASARAY TARAFTARI İÇİN AÇIKLAMA

"Galatasaray taraftarları, çok tutkulu. Büyük bir sevgi var. Maçlarda gerçeküstü bir atmosfer var . Başka hiçbir yerde göremeyeceğin bir durum. Futbolu orada yaşamak, olabilecek en inanılmaz şeylerden."

"İDOLÜM ZIDANE"

"İdolün?"

Sara: "Zidane."

"En iyi orta saha ikilin?"

Sara: "Norwich'ten Kenny McLean."

"Kariyerindeki en güzel gol?"

Sara: "Juventus'a attığım gol. Unutulmaz maç."

