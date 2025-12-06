İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Gabriel Sara'nın peşindeler! Galatasaray servet istiyor

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Gabriel Sara için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İngiltere'den Leeds United'ın Brezilyalı oyuncuyu istediği ileri sürüldü. İşte detaylar...

6 Aralık 2025 Cumartesi 17:29
Gabriel Sara'nın peşindeler! Galatasaray servet istiyor
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile İngiltere Premier Lig kulübü Leeds United'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Football Insider'ın haberine göre; Leeds'in teknik direktörü Daniel Farke, Norwich City'de forma giyerken de takip ettiği Sara'yı kadrosunda görmek istiyor.

Gabriel Sara'nın ocak transfer döneminde cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verilebileceği iddia edildi.

Haberde, Galatasaray'ın Breziyalı futbolcuyu ocak ayında bırakmasının zor olduğu vurgulanarak, sarı kırmızılıların bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro talep edebileceği ifade edildi.

"LEEDS, GALATASARAY'IN TALEBİNİ KARŞILAYAMAZ"

Gazeteci Pete O'Rourke, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Eğer Gabriel Sara ocakta satış listesine çıkarsa birçok kulüp onunla ilgilenir, çünkü gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ama Galatasaray onu bırakmaya razı olursa, yaklaşık 20 milyon Euro isteyecektir. Leeds'in bu talebi karşılayabileceğini sanmıyorum."

Ancak geçtiğimiz yaz transferde büyük harcamalar yapan İngiliz kulübünün, Premier Lig'de uygulanan Kârlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) gereği bu bedeli karşılamasının zor olduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Brezilyalı yıldız,1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

