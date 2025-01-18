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Spor

Gabriel Sara'nın yokluğu Galatasaray'a yaramadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında sakatlanan ve formasından uzak kalan Gabriel Sara'nın yokluğu Galatasaray'a yaramadı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 12:36 - Güncelleme:
Gabriel Sara'nın yokluğu Galatasaray'a yaramadı
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Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, dün Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı.

Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti.

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