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Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun kiralama ücretini ocak ayında değil sezon sonunda Monaco'ya ödeyecek ve böylece FFP engeline takılmayacak.

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Galatasaray'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor... Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli devre arasında değil, yeni sezon öncesi Monaco'ya ödenecek.
 
4 OCAK'TA BİLDİRİLECEK
 
Ancak Fransızlar son kararı Jardim'e bırakmıştı. Portekizli hoca ile tartıştıktan sonra rezerv takımına gönderilen Onyekuru'nun Jardim ile bizzat konuşup işi bitirdiği belirtildi. Eşyalarını toplamaya başlayan Onyekuru'nun D'Avila'ya İstanbul'da oturacağı ev için araştırma yapmasını söylediği de gelen haberler arasında. Genç oyuncu ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği de iddia ediliyordu. G.Saray yönetiminin transferin başladığı 4 Ocak'ta KAP'a bildirim yapması bekleniyor.
 
SADECE 4 MAÇA ÇIKTI
 
Monaco'da 2'si ilk 11 olmak üzere sadece 4 maça çıkan Henry Onyekuru, yalnızca 162 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı. Onyekuru, Galatasaray formasıyla geçen sezon 31'i Süper Lig, 6'sı Ziraat Türkiye Kupası, 5'i Şampiyonlar Ligi ve 2'si Avrupa Ligi olmak üzere toplam 44 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 16 gol, 6 asistle toplam 22 gole etki etti.
 

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