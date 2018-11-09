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Galatasaray devre arasında 18 yaşındaki golcü Moise Kean'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor

Devre arasında kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray, Juventus’un 18 yaşındaki yeteneği Moise Kean’i gözüne kestirdi. Sarı-Kırmızılılar, Fildişi Sahili asıllı İtalyan golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

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Galatasaray’da transfer operasyonu için kollar sıvandı. Ocak ayında kadrosuna forvet takviyesi yapacak olan Sarı- Kırmızılılar, aradığı taze kanı İtalya’da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Juventus’un altyapıdan yetiştirdiği 18 yaşındaki forveti Moise Kean’i kiralamak istiyor. Fildişi Sahili asıllı, İtalyan golcü Kean’in gelecekte Avrupa futboluna damga vurması bekleniyor. Ancak genç yetenek şu ana kadar Juve’de aradığı şansı bulabilmiş değil. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi’ndeki Young Boys maçının son 12 dakikasında görev yapan Kean, Ronaldo, Mandzukic, Dybala gibi dünya yıldızlarının gölgesinde kaldı.

Kendini kanıtlamak istiyor

İtalyan kaynaklardan gelen bilgilere göre, kulübü Juventus da 18 yaşındaki futbolcunun üst düzey bir takımda oynayıp tecrübe kazanması fikrine çok sıcak bakıyor. Galatasaray’da plan, Kean’i kiralama bedeli ödemeden kadroya katabilmek. Satın alma opsiyonunun elde edilmesi mümkün görünmüyor. Ancak oyuncunun kendisini kanıtlama ihtiyacı, en azından sezonun ikinci yarısı için bir avantaj olarak görülüyor.

Geçen sezon 4 gol attı

Kean, geçen sezon İtalya Serie A’da henüz 17 yaşında 4 gol atmayı başardı, hem de oyuna sonradan girip az süre bulmasına rağmen. 1.83 boyundaki futbolcu, genç yaşına rağmen güçlü bir fiziğe sahip ve savunma arkasına çok etkili koşular yapabiliyor.

(Fanatik)

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