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Spor

Galatasaraay Voleybol Takımı'na Japon pasör

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör oyuncusu'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

22 Haziran 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
Galatasaraay Voleybol Takımı'na Japon pasör
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Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyahesaplarından ve internet sitesinden açıklamaya göre, 1991 doğumlu ve 1.73 boyundaki voleybolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İki sezondur Fransa Ligi takımlarından Neptunes de Nantes Volley-Ball forması giyen Kanami Tashiro, kariyerinde Furukawa Gakuen High School, Toray Arrows, CSM Bükreş ve Denso Airybees ekiplerinde forma giydi.

Japonya Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, Asya Kulüpler Şampiyonası'nda da takımlarıyla 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

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