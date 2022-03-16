Galatasaray: 1 - Barcelona: 5

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 34 maça çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu.
Barcelona ise Türk takımlarına karşı yaptığı 15 maçın 9'unu kazanırken üçer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Katalanlar, attığı 30 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.