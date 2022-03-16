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Spor

Galatasaray: 1 - Barcelona: 5

Galatasaray - Barcelona rekabetinde 10. maç yarın oynanacak. Geride kalan 9 maçta Barcelona'nın Galatasaray'a karşı galibiyet sayılarında 5-1 üstünlüğü bulunuyor.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:50
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Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

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Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

İSPANYOL TAKIMLARIYLA 34 RANDEVU

Galatasaray, daha önce İspanyol takımlarına karşı 34 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet elde ederken, 7 kez berabere kaldı, 19 kez mağlup oldu.

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Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 64 gole engel olamadı.

Barcelona ise Türk takımlarına karşı yaptığı 15 maçın 9'unu kazanırken üçer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Katalanlar, attığı 30 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

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