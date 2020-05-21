İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7988
  • EURO
    7,4524
  • ALTIN
    376.503
  • BIST100
    102649
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray 1 hafta aranın ardından Süper Lig çalışmalarına başladı
Spor

Galatasaray 1 hafta aranın ardından Süper Lig çalışmalarına başladı

Galatasaray dün yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına yeniden başladı.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 20:47
ABONE OL

Sarı kırmızılılarda 14 Mayıs Perşembe günü yapılan testler sonucunda, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelde koronavirüse rastlanmıştı. Kulüpten ertesi gün yapılan açıklamada, çalışmalara 6 gün ara verildiği belirtilmişti.

Dün Galatasaray'da futbol takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlandı. Bu gelişme üzerine sarı kırmızılılar bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına yeniden başladı.

Çalışmalar çift idmanla start alırken, .hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen antrenmanların sabah yapılan ilk bölümünde genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Akşam antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. Ana bölümde futbola özgü topla dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

19 Mayıs üzerinden TRT'yi karalamaya kalkan Ayşenur Arslan rezil oldu!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.