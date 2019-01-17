Galatasaray 10 numarayı komşuda buldu

Al İttihad'a gitmek isteyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim 'kal' dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte Faslı 10 numaranın vereceği cevap bekleniyor.

Belhanda'nın ayrılma ihtimalini dikkate alan menajerler ise Faslı yıldızın yerine Galatasaray'a jet hızıyla Petros Mantalos'u önerdi.

Yunan ekibi AEK'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Mantalos, sezonun ilk yarısında 22 maçta 4 gol-4 asiste imzasını koydu. 8 numara olarak da oynayabilen 27 yaşındaki Yunan yıldızı sarı-kırmızılı kulübe teklif eden menajerler, AEK'nın 3 milyon Euro bonservise 'Evet' diyeceğini bildirdiler.