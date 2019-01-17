İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3757
  • 6,1342
  • 223.14
  • 95.509
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray 10 numarayı komşuda buldu

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın ayrılık ihtimali gündemdeki yerini korurken menajerler bu ihtimale karşı Galatasaray'a 27 yaşındaki Yunan 10 numara Petros Mantalos'u önerdi.

  • Sabah
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Al İttihad'a gitmek isteyen Belhanda'ya hocası Fatih Terim 'kal' dedi. Sarı-kırmızılı kulüpte Faslı 10 numaranın vereceği cevap bekleniyor.

 

Belhanda'nın ayrılma ihtimalini dikkate alan menajerler ise Faslı yıldızın yerine Galatasaray'a jet hızıyla Petros Mantalos'u önerdi.

 

Yunan ekibi AEK'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Mantalos, sezonun ilk yarısında 22 maçta 4 gol-4 asiste imzasını koydu. 8 numara olarak da oynayabilen 27 yaşındaki Yunan yıldızı sarı-kırmızılı kulübe teklif eden menajerler, AEK'nın 3 milyon Euro bonservise 'Evet' diyeceğini bildirdiler.

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'den ABD'ye 'Patriot' teklifi

Türkiye'den ABD'ye 'Patriot' teklifi

ABD son sözünü söyledi: Savaşmak isterlerse savaşacağız

ABD son sözünü söyledi: Savaşmak isterlerse savaşacağız

MİT TIR’larından önce FETÖ’cü imamlar geldi

MİT TIR’larından önce FETÖ’cü imamlar geldi

Theresa May, muhalefete Brexit için birlik çağrısı yaptı

Theresa May, muhalefete Brexit için birlik çağrısı yaptı

TSK, 32 kilometre derinliğe inecek

TSK, 32 kilometre derinliğe inecek

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Vatandaştan İmamoğlu'na: Ben Tayyip'ten vazgeçmem

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset

Muhalefetten Özhaseki'yle ilgili çirkin siyaset

'Türkiye bölgede büyük bir güç'

'Türkiye bölgede büyük bir güç'
 

POPÜLER HABERLER

Münbiç´ten ilk görüntüler

Münbiç´ten ilk görüntüler

Türkiye ilkleri başarıyor

Türkiye ilkleri başarıyor

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Rehine krizinde saldırganların hepsi öldürüldü

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

Çorum'daki Türkiye'nin ilk fauna tanıtım alanında kış güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA